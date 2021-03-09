Поблизу військової бази у місті Бата, що в Екваторіальній Гвінеї, трапилися 4 потужні вибухи. Кількість загиблих внаслідок інциденту вже зросла до 98 осіб.

Що відомо про постраждалих

Спершу повідомляли, що в результаті вибуху 7 березня загинуло щонайменше 17 людей, а 400 – отримали поранення.

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Згідно з новими даними, постраждали 615 людей. З них 299 перебувають у лікарні, а 316 – вже виписали додому.

8 березня з-під завалів витягли понад 60 людей.



Наслідки вибухів у Екваторіальній Гвінеї / Скриншот з відео

Причина вибухів

За словами віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Теодора Нгема, вибух спричинила пожежа. Фермер готував поле до посіву і підпалив його, однак вогонь поширився на арсенал. Полум'я спричинило детонацію боєприпасів.

Дивіться відео з місця вибуху:

PRAY FOR BATA (EQUATORIAL GUINEA) there’s has been for explosions in the economic capital city of Bata, Equatorial Guinea. No source, the internet and network is shut down pic.twitter.com/Bivz4bWG6x — Andrea M Nguema M (@NguemaAndrea) March 7, 2021