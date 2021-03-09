Кількість жертв вибухів в Екваторіальній Гвінеї зросла у 5 разів
Поблизу військової бази у місті Бата, що в Екваторіальній Гвінеї, трапилися 4 потужні вибухи. Кількість загиблих внаслідок інциденту вже зросла до 98 осіб.
Джерело:уряд Екваторіальної Гвінеї
Що відомо про постраждалих
Спершу повідомляли, що в результаті вибуху 7 березня загинуло щонайменше 17 людей, а 400 – отримали поранення.
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Згідно з новими даними, постраждали 615 людей. З них 299 перебувають у лікарні, а 316 – вже виписали додому.
8 березня з-під завалів витягли понад 60 людей.
Наслідки вибухів у Екваторіальній Гвінеї / Скриншот з відео
Причина вибухів
За словами віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Теодора Нгема, вибух спричинила пожежа. Фермер готував поле до посіву і підпалив його, однак вогонь поширився на арсенал. Полум'я спричинило детонацію боєприпасів.
Дивіться відео з місця вибуху:
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