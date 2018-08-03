Число украинских политзаключенных в России пополнили двое водителей рейсового автобуса

Российское СИЗО пополнилось двумя украинскими пленниками. Это водители рейсового автобуса Винница-Москва. Украинцев Олега Чабана и Александра Манчура задержали несколько месяцев назад.

Это произошло во время рейса на территории Российской Федерации. Тогда вроде в автобусе нашли четыре пакета с оружием и взрывными устройствами. На место сразу же прибыла группа ФСБ и арестовали обоих водителей.

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По словам адвоката 43-летнего Олега Чабана, передать пакеты рейсом согласился его коллега Александр Манчур. Однако, что внутри не знал. Жена о задержании Олега Чабана узнала в мае. Украинских дипломатов россияне же известили не через три дня, согласно с международным правом, а лишь через месяц.

К сожалению, ситуация такова в России, что не единственный случай, когда права наших граждан с учетом, наверное, и политических соображений нарушаются и попираются таким наглым образом

– отметил адвокат Олега Чабана Юрий Белоус.

Запросы МИД с просьбой разрешить консулу посетить Чабана россияне игнорируют. Мужчины сейчас находятся в Брянском СИЗО. Тамошние следователи продлили им срок меры пресечения до сентября. Украинские правозащитники причисляют это дело к политическим.

Свидание, которое нам было разрешено. Нам долго не разрешали видеться. Я увидела, что у него был очень напухший правый бок. Спросила, били ли его – ответа не было. Он ничего мне не говорит. На сегодняшний момент никаких показаний против него нет,

– рассказала жена Олега Чабана Наталья Чабан.