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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Число українських політв'язнів у Росії поповнили двоє водіїв рейсового автобуса

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Російське СІЗО поповнилося двома українськими бранцями. Це водії рейсового автобуса Вінниця-Москва. Українців Олега Чабана та Олександра Манчура затримали кілька місяців тому.

Це відбулось під час рейсу на території Російської Федерації. Тоді начебто в автобусі знайшли чотири пакети зі зброєю та вибуховими пристроями. На місце ж одразу прибула група ФСБ і заарештували обох водіїв.

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За словами адвоката 43-річного Олега Чабана, передати пакети рейсом погодився його колега Олександр Манчур. Однак, що всередині не знав. Дружина про затримання Олега Чабана дізналася у травні. Українських дипломатів росіяни ж повідомили не через три дні, згідно з міжнародним правом, а лише через місяць.

На жаль, ситуація така в Росії, що не єдиний випадок, коли права наших громадян з врахуванням, напевно, і політичних міркувань порушуються і попираються таким нахабним чином,
– зазначив адвокат Олега Чабана Юрій Білоус.

Запити МЗС із проханням дозволити консулові відвідати Чабана росіяни ігнорують. Чоловіки зараз перебувають у Брянському СІЗО. Тамтешні слідчі продовжили їм термін запобіжного заходу до вересня. Українські правозахисники зараховують цю справу до політичних.

Побачення, яке нам було дозволено. Нам довго не дозволяли бачитись. Я побачила, що у нього був дуже напухлий правий бік. Спитала, чи били його – відповіді не було. Він нічого мені не каже. На сьогоднішній момент ніяких показань проти нього немає,
– розповіла дружина Олега Чабана Наталія Чабан.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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