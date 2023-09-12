Соответствующий указ на сайте президента появился 12 сентября.

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Работал 4 года

Президент Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ.

Уволить Фараджева Игоря Ельхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины,

– говорится в приказе.

Пока никаких деталей о причинах этого кадрового решения нет. Известно, что Фараджев занимал этот пост с октября 2019 года. Летом 2020 года глава государства присвоил ему звание генерал-майора.

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