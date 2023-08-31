Ранее Кабинет министров уже согласовал увольнение Ярощука, хотя об основаниях такого решения не сообщил. Они вспылыли 31 августа, когда президент Зеленский подписал соответствующее распоряжение.

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Пришел на работу пьяным

В распоряжении говорится, что Ярощук позволил себе явиться на работу в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, бывший председатель Ивано-Франковской районной государственной администрации нарушил одно из предписаний Кодекса законов о труде Украины. Речь идет о 7 пункте статьи 40, которая предусматривает, что появление работника на рабочем месте в "нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения" дает основания для расторжения с ним трудового договора.

Сам Александр Ярощук пока что не комментировал свое увольнение. Отметим, что 54-летний чиновник возглавляет Ивано-Франковскую РГА с марта 2021 года. Ранее он являлся главой частного предприятия "Ярко-ИФ".

В 2014 году баллотировался на выборы Верховной Рады от политической партии "Народный фронт", но не прошел.

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