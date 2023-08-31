Раніше Кабінет міністрів вже погодив звільнення Ярощука, хоча про підстави для такого рішення не повідомив. Вони спливли 31 серпня, коли президент Зеленський підписав відповідне розпорядження.

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Прийшов на роботу п'яним

У цьому розпорядженні йдеться, що Ярощук дозволив собі з'явитися на роботу у стані алкогольного сп'яніння. У такий спосіб колишній голова Івано-Франківської районної державної адміністрації порушив один із приписів Кодексу законів про працю України. Йдеться про 7 пункт статті 40, який передбачає, що поява працівника на робочому місці у "нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння" дає підстави для розірвання з ним трудового договору.

Наразі сам Олександр Ярощук жодним чином не коментував своє звільнення. Зауважимо, що 54-річний посадовець очолює Івано-Франківську РДА з березня 2021 року. Раніше він був головою приватного підприємства "Ярко-ІФ".

У 2014 році балотувався на вибори до Верховної Ради від політичної партії "Народний фронт", але не пройшов.

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