Відповідні укази про усунення від обов'язків та звільнення опубліковані на сайті Офісу Президента. Які зміни відбулися в РДА – інформує 24 Канал.

Дивіться також Зеленський підписав закон про виплати військовим

Зеленський усунув 4 глав адміністрацій

Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зокрема, звільнив Президент України голів 4 адміністрацій:

Сергія Павловського звільнили з посади голови Святошинської районної адміністрації;

Дмитра Ратнікова звільнили з посади голови Деснянської районної адміністрації;

Сергія Коваленка увільнили від тимчасового виконання обов'язків з посади голови Подільської районної адміністрації;

Павла Бабія увільнили від тимчасового виконання обов'язків з посади голови Дніпровської районної адміністрації.



Укази про звільнення з посад / скриншот з сайту ОП

Кличко пропонував усунути Ратнікова

Мер Києва Віталій Кличко пропонував усунути голову Деснянської РДА Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків на час розслідування обставин загибелі людей перед зачиненим укриттям. Він наголосив, що відстороненим має бути й керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

Окрім того, Кличко наголосив, що безпосередню відповідальність за загибель людей несе керівник медзакладу й голова Деснянської РДА.

Що відомо про загибель людей біля зачиненого укриття