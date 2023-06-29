Відповідне рішення виніс Київський апеляційний суд. Біля укриття у Деснянському районі столиці, яке підозрюваний відмовився відкрити вночі 1 червня, внаслідок падіння уламків ракети загинули троє людей – дві жінки та маленька дівчинка.
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Мошкіну змінили запобіжку
Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, якого підозрюють в "залишенні людей у небезпеці, що спричинило смерть людей".
Голосіївський районний суд Києва 3 червня відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але заявив, що не встиг відкрити укриття – ракети прилетіли занадто швидко після оголошення повітряної тривоги.
Адвокат сторожа Сергій Моргун просив відпустити Мошкіна під особисте зобов'язання з'являтися в суд і до слідчого. Він заявив, що сторож не втече і не завадить слідству. Своєю чергою, прокурор Денис Тимошенко наполягав на тому, що рішення про арешт законне і його потрібно залишити в силі.