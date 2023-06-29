Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд. Возле укрытия в Деснянском районе столицы, которое подозреваемый отказался открыть ночью 1 июня, в результате падения обломков ракеты погибли три человека – две женщины и маленькая девочка.

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Мошкину изменили меру пресечения

Киевский апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест сторожа поликлиники № 3 Вадима Мошкина, подозреваемого в "оставлении в опасности, повлекшей смерть людей".

Голосеевский районный суд Киева 3 июня направил Мошкина под арест. На заседании он признал вину, но заявил, что не успел открыть убежище – ракеты прилетели слишком быстро после объявления воздушной тревоги.

"Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя оставаться в стороне", – заявил охранник.

Адвокат сторожа Сергей Моргун просил отпустить Мошкина под личное обязательство являться в суд и к следователю. В свою очередь прокурор Денис Тимошенко настаивал на том, что решение об аресте законное и его нужно оставить в силе.

Есть приказ, что Мошкин обязан открывать убежище, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он поначалу не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу,

– объяснил адвокат.

По его словам, риски изменения меры пресечения необоснованны. В частности, у подозреваемого якобы нет возможности влиять на свидетелей. Кроме того, Мошкин не планирует скрываться от следствия.

Обратите внимание! После трагедии директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что теперь все укрытия в городе Киеве будут открыты постоянно. Кроме этого, Кабмин принял решение о проверке всех укрытий в Украине. Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что они должны быть доступны для всех людей в любое время.