Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента. Його вже підписав глава держави Володимир Зеленський.

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Начальника СБУ в Закарпатській області звільнили

Президент 29 серпня звільнив очільника СБУ в Закарпатській області.

Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області,

– мовиться в Указі Володимира Зеленського

Борзілов очолив управління СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року. До призначення на Закарпаття він працював:

з 2019 року – керівником обласного управління СБУ в Полтаві,

у 2014 році – заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

За інформацією mukachevo.net, батько Євгена Борзілова – уродженець Волгоградської області Російської Федерації, колишній військовий-контррозвідник.

Навіть у розпал війни Віктор Борзілов залишався активним користувачем російської соцмережі "Одноклассники", де публікував фото зі своїми родичами. Зокрема, і з сином, який на той час вже був посадовцем СБУ.



Віктор та Євген Борзілови / Фото Віктора Борзілова

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Коротко про інші кадрові зміни в СБУ

Президент 23 серпня звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки. Його призначили заступником голови СБУ.

До очолення контррозвідки 30 листопада 2021 року Поклад був начальником П'ятого управління Департаменту контррозвідки СБУ – підрозділу, що відповідає за особливі завдання, зокрема, на окупованих територіях.

У 2017 році указом президента Петра Порошенка розвідника нагородили орденом "За мужність" III ступеня, а у 2020-му Зеленський вручив йому орден "За мужність" II ступеня.

За президентства Віктора Януковича Поклад на громадських засадах працював помічником Івана Мирного – депутата від "Партії регіонів" та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа.

Також Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління Служби безпеки в Запорізькій області. Ця посада була вакантною з 6 березня 2023 року, коли глава держави звільнив Бориса Безрукого.

Тривалий час Пелін виконував обов'язки начальника СБУ в Запорізькій області. Окрім цього, раніше він був начальником Новомосковського відділу управління Служби безпеки в Дніпропетровській області.