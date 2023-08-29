Чоловіки перебувають у Лук'янівському СІЗО, їх справу розглядає Шевченківський суд Києва. Дудіну загрожує довічне ув'язнення. Івана Баканова у справі не допитували. Про це йдеться у розслідуванні hromadske "Контора": таємниці Івана Баканова".

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Що відомо про ситуацію

Вранці 26 лютого 2022 року Роман Дудін отримав наказ разом зі спецназом прибути до Києва. Про це в месенджері написав його безпосередній керівник і тодішній очільник СБУ Іван Баканов.

За словами Дудіна, 24 – 26 лютого 2022 року він був у Харкові, виконуючи свої посадові обов'язки. Із 26 лютого 2022 року його вже в Києві залучали до "оборони урядового кварталу", а 28 лютого відпустили назад до Харкова.

Він каже, що на вулиці Володимирській, 18 (Київське управління СБУ), висів амбарний замок. На місці були Баканов, Андрущенко, Березенко – всі зами Баканова. Були керівники департаментів та працівники "Альфи".

Я зі своєю групою, десь 30 осіб, зайняв другий поверх на Володимирській. Я зі своїм спецназом також виїжджав відпрацьовувати адреси на Костьольній, на вулиці Хрещатик – центральна частина міста біля урядового кварталу. Ситуація в Києві була дуже складна. Чому нас 28 [лютого] відпустили назад у Харків? Тому що саме тоді розгорнулось дві бригади,

– розповів Дудін журналістам.

У ДБР вважають виїзд Романа Дудіна до Києва самовільним і незаконним.

Колишнього керівника УСБУ у Харківській області підозрюють за трьома статтями:

державна зрада;

самовільне залишення військової частини або місця служби;

непокора.

Йому загрожує довічне увязнення.

Колишній керівник СБУ АР Крим Олег Кулініч 24 лютого 2022 року звітував керівництву про ситуацію в Херсоні. Приблизно о 13:00 24 лютого йому дали наказ їхати до столиці. Від Баканова вказівку Кулінічу передав заступник голови СБУ Володимир Горбенко – він підтвердив журналістам достовірність цієї переписки.

Формулювання ДБР про "залишення місця дислокації" залишилося б сумнівним, навіть якби жодних вказівок не було. Головний офіс Кримського главку СБУ розташований у Києві,

– зазначили розслідувачі.

Як указали журналісти, вони декілька тижнів намагалися отримати коментарі самого Івана Баканова – чому він віддавав такі накази своїм підлеглим і чому він мовчить тепер, коли їх обвинувачують у самовільному залишенні місць дислокації. В Офісі генпрокурора повідомили: Івана Баканова навіть не допитували в цих кримінальних провадженнях.

Переписка Івана Баканова з підлеглими у лютому 2022 року / hromadske

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Що буде далі

Ексочільника СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду та заволодіння зброєю. За даними слідства, Кулініч (на той час – чинний офіцер з особливих доручень I категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ) співпрацював із ФСБ Росії, на початку повномасштабного вторгнення наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ.

Екскерівнику управління СБУ в Харківській області Роману Дудіну також інкримінують державну зраду. За даними слідства, Дудін незаконно наказав спецслужбовцям покинути територію Харкова, створив умови для здачі росіянам наявної зброї та самовільно залишив місце несення служби.

Останні новини про Івана Баканова

У березні 2023 року повідомляли, що колишній голова СБУ після своєї відставки лишився в Україні. У липні сам Баканов повідомив, що почав працювати адвокатом на Полтавщині. Раніше проти нього провели службове розслідування, проте не повідомили про результати. Івана Баканова звільнили з посади рік тому, у липні 2022-го, через недостатню ефективність СБУ.