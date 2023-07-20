Колишній керівник СБУ підтвердив журналістам, що склав іспити, пройшов стажування та склав присягу адвоката. У підтвердження він навіть показав фото нового свідоцтва.

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Довідка. Іван Баканов очолював СБУ з 29 серпня 2019 року. 17 липня 2022 року президент усунув його від виконання обов'язків голови СБУ.

Баканов справді в Полтаві

Раніше інформацію про те, що Баканов став адвокатом, оприлюднив керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс. За його даними, Іван Баканов отримав свідоцтво 27 червня у Полтаві.

Він пояснив, що законодавством передбачене складання іспитів за місцем проживання – тобто за пропискою або правом власності, яке підтверджується витягом з реєстру, а також на підставі користування приміщенням (що засвідчує договір оренди).

Після війни багато кваліфікаційно-дисциплінарних комісій припинили свою роботу або працюють нерегулярно, наприклад, у Києві чи Харкові. Тому досить часто претенденти демонструють нам саме договір оренди. Так було і з Іваном Бакановим. Це його самостійне рішення,

– сказав Скукіс.

Баканов підтвердив журналістам цю інформацію та надав свої фото з Полтави, які доводять факт його перебування там.

Баканов у Полтаві: фото "Главком"

Разом з ним посвідчення отримали ще кілька відомих людей

Ексглава СБУ склав кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року, після чого пройшов шестимісячне стажування. 27 червня 2023 року Рада адвокатів Полтавської області йому видала свідоцтво.

Він також повідомив, що разом з ним адвокатські посвідчення отримали ще кілька відомих осіб, проте розголошувати їхні імена ексглава СБУ не став.