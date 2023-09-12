Відповідний указ на сайті президента з'явися 12 вересня.

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Працював 4 роки

Президент Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ.

Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України,

– йдеться у наказі.

Наразі жодних деталей про причини цього кадрового рішення немає. Відомо, що Фараджев обіймав цю посаду з жовтня 2019 року. Влітку 2020 року глава держави присвоїв йому звання генерал-майора.

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