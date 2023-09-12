Відповідний указ на сайті президента з'явися 12 вересня.
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Працював 4 роки
Президент Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ.
Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України,
– йдеться у наказі.
Наразі жодних деталей про причини цього кадрового рішення немає. Відомо, що Фараджев обіймав цю посаду з жовтня 2019 року. Влітку 2020 року глава держави присвоїв йому звання генерал-майора.
Інші кадрові зміни у лавах СБУ: що відомо
- 29 серпня Зеленський підписав указ про звільнення голови СБУ в Закарпатській області. Йдеться про Євгена Борзілова. Він очолював відомство з липня 2022 року. Перед цим Борзілов з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві, а у 2014 році був заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. За інформацією mukachevo.net, батько Борзілова – уродженець Росії, колишній військовий-контррозвідник. Навіть у розпал війни Віктор Борзілов активно користувався "Одноклассниками", де публікував фото з родичами.
- 23 серпня зняли з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки Олександра Поклада. Його призначили заступником голови СБУ. Відомо, що за президентства Януковича Поклад на громадських засадах працював помічником Івана Мирного – депутата від "Партії регіонів" та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа.