Так, правоохоронці викрили ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Тепер зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Дивіться також На Київщині голова ВЛК "списала" півсотні ухилянтів: подробиці корупційної схеми

Викрито ще 5 схем ухилення від мобілізації

На Тернопільщині військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам "відкосити" від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти. Для реалізації оборудки чоловік обіцяв своїм клієнтам "підключити" власні зв’язки у навчальних закладах. Вартість такої "послуги" він оцінював від 2 тисяч доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області викрили двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану "зеленку" Карпатських лісів.

Окрім цього, на Рівненщині було заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів. Формальним приводом зарубіжних "відряджень" було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

У Закарпатській області було затримано двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду "підказували" ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

А в Миколаєві повідомили про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації. Однак український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", що дозволило задокументувати злочинні дії чоловіка і затримати його.

Зверніть увагу! За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Правоохоронці затримали зловмисників / фото СБУ

СБУ викрила ще 4 недобросовісних очільників ТЦК і ВЛК

Нагадаємо, що у Києві, Одесі та Харківській області затримали 4 військових посадовців, які влаштували "бізнес" на ухилянтах. Їм світить по 10 років тюрми.

Зазначалося, що загалом уникнути призову недоброчесні чиновники пропонували за винагороду до 10 тисяч доларів США з однієї особи.