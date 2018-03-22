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"Чистое лицемерие": Украину обвинили в попытке вмешаться во внутренние дела России

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В РФ обвинили Украину в попытке вмешаться во внутренние дела страны
В РФ обвинили Украину в попытке вмешаться во внутренние дела страны / Фото из открытых источников

Препятствование проведению президентских выборов РФ в российских зарубежных учреждениях в Украине является попыткой вмешательства украинских властей во внутренние дела России.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает "РИА Новости".

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Он подчеркнул, что украинская власть приняла решение о блокировании российских избирательных участков несмотря на официальную ноту российской стороны МИД Украины с просьбой обеспечить безопасность загранучреждений РФ в день голосования. По словам политика, ссылки украинской стороны на заботу о безопасности людей являются "чистым лицемерием".

Решения МВД Украины продиктовано политическими мотивами. Это попытка, пусть и бессмысленная, повлиять на ход избирательной кампании и итоги голосования, поставить под сомнение легитимность выборов президента Российской Федерации. Это дает нам все основания рассматривать действия украинской власти как вопиющую попытку вмешательства во внутренние дела России,
– заявил Лукашевич.

Чиновник добавил, что Россия ожидает конкретную реакцию на действия украинской стороны от государств-участников ОБСЕ, которые неоднократно заявляли о недопустимости иностранного вмешательства в избирательный процесс.

Напомним, в день выборов президента России россиян не впускали в посольства и консульства в украинских городах. 18 марта украинские правоохранители перекрыли проход к консульствам России в Одессе, Львове, Киеве и Харькове, где были открыты избирательные участки.

Теги: Новости Украины Новости политики Выборы в России 2018 Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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