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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

"Чисте лицемірство": У Росії звинуватили Україну в спробі втрутитися у свої внутрішні справи

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У РФ звинуватили Україну у спробі втрутитися у внутрішні справи країни
У РФ звинуватили Україну у спробі втрутитися у внутрішні справи країни / Фото з відкритих джерел

Перешкоджання проведенню президентських виборів РФ у російських зарубіжних установах в Україні є спробою втручання української влади у внутрішні справи Росії.

Про це заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, передає "РИА Новости".

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Він наголосив, що українська влада прийняла рішення про блокування російських виборчих дільниць незважаючи на офіційну ноту російської сторони МЗС України з проханням забезпечити безпеку закордонних установ РФ у день голосування. За словами політика, посилання української сторони на турботу про безпеку людей є "чистим лицемірством".

Рішення МВС України продиктовано політичними мотивами. Це спроба, хай і безглузда, вплинути на хід виборчої кампанії і підсумки голосування, поставити під сумнів легітимність виборів президента Російської Федерації. Це дає нам всі підстави розглядати дії української влади як кричущу спробу втручання у внутрішні справи Росії,
– заявив Лукашевич.

Чиновник додав, що Росія очікує конкретну реакцію на дії української сторони від держав-учасниць ОБСЄ, які неодноразово заявляли про неприпустимість іноземного втручання у виборчий процес.

Нагадаємо, у день виборів президента Росії росіян не впускали у посольства та консульства в українських містах. Тож 18 березня українські правоохоронці перекрили прохід до консульств Росії в Одесі, Львові, Києві та Харкові, де були відкриті виборчі дільниці.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини політики Новини України Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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