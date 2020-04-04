Читайте свое. Моя подборка украинских романов десятилетия

Серед численних пропозицій, як скрасити своїм підписникам карантин, дедалі частіше надходять прохання – ділитись улюбленими книжками.

Roger that, намагатимусь (хоча вільного часу в мене на карантині зовсім не побільшало!).

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Сьогодні – моя улюблена п'ятірка українських романів 2010-х рр. (ні в якому разі не спроба щось там підсумовувати, а просто 5 наших актуальних романів, які стали для мене за ці роки найрадіснішими читацькими відкриттями – і якими я не раз уже й ділилася, за різних оказій, а тут тільки зводжу докупи):