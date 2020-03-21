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      БЛОГ Тамара Кучугурна
      Директорка з розвитку сервісу обміну електронними документами "Вчасно"

      Роботу ніхто не скасовував: вісім помилок, які виникають при роботі з дому

      -
      8 найчастіших помилок при роботі з дому / dtkt

      Під час карантину все більше компаній переводять своїх працівників на дистанційний формат роботи.

      На перший погляд, це мрія кожного, працювати вдома, не витрачаючи час на дорогу в офіс. Але є проблеми, які заважатимуть ефективній роботі та навіть здатні знизити продуктивність.

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      Необлаштований робочий простір

      Вам повинно бути комфортно працювати. Ліжко – не найкраще місце для роботи. По-перше, швидко заболить спина, по-друге, потрібно розділяти час та простір для роботи і відпочинку. Інакше дуже скоро ви почнете втомлюватися, вигорати, ненавидіти роботу з дому. Скористайтеся столом. До речі, можна працювати стоячи, наприклад, за високим підвіконням.

      Відсутність чіткого графіка дня

      Коли працюєш вдома, є велика спокуса лягати пізно, оскільки начебто не треба рано вставати і їхати на роботу. Але це велика помилка. Треба так само дотримуватися розпорядку дня, як і працюючи в офісі. Вставайте завчасно, щоб налаштуватися на роботу. Зробіть зарядку, поснідайте. Створіть свій новий ранковий ритуал. Це допоможе налаштуватися на робочий лад.

      І обов'язково розподіляйте свій день на часи роботи та дозвілля. Інакше ви ризикуєте швидко вигоріти, тому що ви будете постійно працювати.

      Одноманітність навколо

      Ви тепер і живете, і працюєте вдома, тож потрібно час від часу змінювати контекст. Не обідайте перед комп'ютером. Йдіть на кухню. Знаходьте час і відпочивайте, дихайте свіжим повітря (посидіть на балконі чи просто вигляньте у відкрите вікно –карантин же). Після свіжого повітря ви будете ефективнішими. Робіть у перервах вправи, час від часу змінюйте локацію робочого місця.

      Неорганізовані обіди

      Так, це важливо. Працюючи в офісі, ви обідали у їдальні, ресторані чи у вас були організовані обіди компанією. І тепер вам треба продумати, як налаштувати цей процес удома. Так, щоб і не зіпсувати шлунок, і не витрачати багато часу на приготування їжі протягом робочих годин.

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      Погані інтернет та зв'язок

      Дуже важливо на початку роботи переконатися, що всі технічні можливості працювати віддалено у вас є. Для покращення швидкості інтернету можна використовувати репітери (прилад, що підсилює сигнал – прим. авт.). Для високої якості звуку варто працювати не з мікрофоном і динаміками ноутбуку, а мобільним телефоном і комплектною гарнітурою. Або ноутбуком і гарнітурою.

      Відео також краще використовувати в мобільному. Якщо фронтальна камера в ньому не дуже гарної якості, можна поставити телефон основною камерою на себе, а до розмови під'єднатися з ноутбука, щоб бачити решту співрозмовників.

      Діти та інші члени родини

      Ні, звичайно, діти та ваша сім'я – це не помилка. Але краще подбати про те, щоб вони забули про вас на певний час. З дітьми можуть допомогти няня або бабуся. Або чергування з чоловіком/дружиною, або навіть із друзями.

      Коли всі члени родини вимушені працювати вдома, на невеликій території, то може ще виникати проблема з одночасними онлайн-зустрічами та відеодзвінками. В такому випадку виходьте робити дзвінки на балкон, наприклад.

      Зменшення комунікацій

      Дуже важливо перевести з офлайн в онлайн всі ваші процеси з командою: зустрічі, звіти, планування, тощо. Якщо ви звикли щодня зустрічатися разом і розповідати, хто що планує на день, обов'язково продовжуйте це робити – у відеозустрічах або в окремих чатах/каналах.

      Будьте доступні у звичний робочий час по телефону та у месенджерах, які зручні вам і вашій команді. Домовтеся, коли ви доступні. Ви не повинні спілкуватися менше, ніж це було в офісі. Не забувайте і про неформальні чати, де можна жартувати та підтримувати вашу дружню атмосферу.

      Якщо ви менеджер, обов'язково спілкуйтеся особисто з кожним членом команди. Краще голосом і з відео. Дізнайтеся, як в них виходить працювати віддалено. Запитайте, як ви можете допомогти у разі труднощів. Може так статися, що у колег є проблеми, якими вони не готові ділитися з усіма.

      І якщо ви не менеджер, все одно призначайте особисті відеозустрічі з керівником та іншими колегами. Так ви не втратите емоційний зв'язок, який є всередині колективу.

      Втрата залученості та спільного контексту команди

      Як слідкувати за колегами, щоб вони не дивилися ютуб, наприклад, замість роботи? Ніяк.

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      Проте всім потрібна прозорість процесу. І в цьому допоможуть:

      • щоденні онлайн-зустрічі, так званий стендап. Це зустріч на 15 хвилин, коли кожен член команди розповідає про свою роботу: що робили вчора, чим займаєтесь сьогодні, які трапляються проблеми і чим команда може допомогти. Достатньо вести його письмово у спеціальному каналі, наприклад, в Slack. До того ж, так зручніше аналізувати, чи виходить у команди робити заплановане, просто порівнявши записи за минулі дні;
         
      • синхронізація щотижня: яка наша мета зараз? Які для цього задачі є? Що вже зроблено, наші плани;
         
      • звіти про щоденну роботу. Робіть це самі та пропонуйте всім членам команди занотовувати свої задачі щодня: що виконали і скільки це зайняло часу. Це допоможе ефективно розподіляти свої зусилля та тримати темп;
         
      • перший тиждень або два щодня запитуйте у команди, як у них виходить працювати не в офісі, які є проблеми, як їх можна вирішити. Обговоріть окремо, що йде добре у віддаленій роботі, а що потрібно покращити.

      Чим більше ви будете спілкуватися, тим краще будете тримати ваш єдиний фокус і спільно йти до мети.

      Тож, як зрозуміти, чи ви ефективні у своїй віддаленій роботі? Надайте відповідь на одне запитання: чи є у вас справи та задачі, які ви відкладаєте на час "вже після карантину". Якщо ні, ви все робите правильно.

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      Автор: Тамара Кучугурна
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини Здоров'я Публікації Робота
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