Работу никто не отменял: восемь ошибок, возникающих при работе из дому
Во время карантина все больше компаний переводят своих работников на дистанционный формат работы.
На перший погляд, це мрія кожного, працювати вдома, не витрачаючи час на дорогу в офіс. Але є проблеми, які заважатимуть ефективній роботі та навіть здатні знизити продуктивність.
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Необлаштований робочий простір
Вам повинно бути комфортно працювати. Ліжко – не найкраще місце для роботи. По-перше, швидко заболить спина, по-друге, потрібно розділяти час та простір для роботи і відпочинку. Інакше дуже скоро ви почнете втомлюватися, вигорати, ненавидіти роботу з дому. Скористайтеся столом. До речі, можна працювати стоячи, наприклад, за високим підвіконням.
Відсутність чіткого графіка дня
Коли працюєш вдома, є велика спокуса лягати пізно, оскільки начебто не треба рано вставати і їхати на роботу. Але це велика помилка. Треба так само дотримуватися розпорядку дня, як і працюючи в офісі. Вставайте завчасно, щоб налаштуватися на роботу. Зробіть зарядку, поснідайте. Створіть свій новий ранковий ритуал. Це допоможе налаштуватися на робочий лад.
І обов'язково розподіляйте свій день на часи роботи та дозвілля. Інакше ви ризикуєте швидко вигоріти, тому що ви будете постійно працювати.
Одноманітність навколо
Ви тепер і живете, і працюєте вдома, тож потрібно час від часу змінювати контекст. Не обідайте перед комп'ютером. Йдіть на кухню. Знаходьте час і відпочивайте, дихайте свіжим повітря (посидіть на балконі чи просто вигляньте у відкрите вікно –карантин же). Після свіжого повітря ви будете ефективнішими. Робіть у перервах вправи, час від часу змінюйте локацію робочого місця.
Неорганізовані обіди
Так, це важливо. Працюючи в офісі, ви обідали у їдальні, ресторані чи у вас були організовані обіди компанією. І тепер вам треба продумати, як налаштувати цей процес удома. Так, щоб і не зіпсувати шлунок, і не витрачати багато часу на приготування їжі протягом робочих годин.
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Погані інтернет та зв'язок
Дуже важливо на початку роботи переконатися, що всі технічні можливості працювати віддалено у вас є. Для покращення швидкості інтернету можна використовувати репітери (прилад, що підсилює сигнал – прим. авт.). Для високої якості звуку варто працювати не з мікрофоном і динаміками ноутбуку, а мобільним телефоном і комплектною гарнітурою. Або ноутбуком і гарнітурою.
Відео також краще використовувати в мобільному. Якщо фронтальна камера в ньому не дуже гарної якості, можна поставити телефон основною камерою на себе, а до розмови під'єднатися з ноутбука, щоб бачити решту співрозмовників.
Діти та інші члени родини
Ні, звичайно, діти та ваша сім'я – це не помилка. Але краще подбати про те, щоб вони забули про вас на певний час. З дітьми можуть допомогти няня або бабуся. Або чергування з чоловіком/дружиною, або навіть із друзями.
Коли всі члени родини вимушені працювати вдома, на невеликій території, то може ще виникати проблема з одночасними онлайн-зустрічами та відеодзвінками. В такому випадку виходьте робити дзвінки на балкон, наприклад.
Зменшення комунікацій
Дуже важливо перевести з офлайн в онлайн всі ваші процеси з командою: зустрічі, звіти, планування, тощо. Якщо ви звикли щодня зустрічатися разом і розповідати, хто що планує на день, обов'язково продовжуйте це робити – у відеозустрічах або в окремих чатах/каналах.
Будьте доступні у звичний робочий час по телефону та у месенджерах, які зручні вам і вашій команді. Домовтеся, коли ви доступні. Ви не повинні спілкуватися менше, ніж це було в офісі. Не забувайте і про неформальні чати, де можна жартувати та підтримувати вашу дружню атмосферу.
Якщо ви менеджер, обов'язково спілкуйтеся особисто з кожним членом команди. Краще голосом і з відео. Дізнайтеся, як в них виходить працювати віддалено. Запитайте, як ви можете допомогти у разі труднощів. Може так статися, що у колег є проблеми, якими вони не готові ділитися з усіма.
І якщо ви не менеджер, все одно призначайте особисті відеозустрічі з керівником та іншими колегами. Так ви не втратите емоційний зв'язок, який є всередині колективу.
Втрата залученості та спільного контексту команди
Як слідкувати за колегами, щоб вони не дивилися ютуб, наприклад, замість роботи? Ніяк.
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Проте всім потрібна прозорість процесу. І в цьому допоможуть:
- щоденні онлайн-зустрічі, так званий стендап. Це зустріч на 15 хвилин, коли кожен член команди розповідає про свою роботу: що робили вчора, чим займаєтесь сьогодні, які трапляються проблеми і чим команда може допомогти. Достатньо вести його письмово у спеціальному каналі, наприклад, в Slack. До того ж, так зручніше аналізувати, чи виходить у команди робити заплановане, просто порівнявши записи за минулі дні;
- синхронізація щотижня: яка наша мета зараз? Які для цього задачі є? Що вже зроблено, наші плани;
- звіти про щоденну роботу. Робіть це самі та пропонуйте всім членам команди занотовувати свої задачі щодня: що виконали і скільки це зайняло часу. Це допоможе ефективно розподіляти свої зусилля та тримати темп;
- перший тиждень або два щодня запитуйте у команди, як у них виходить працювати не в офісі, які є проблеми, як їх можна вирішити. Обговоріть окремо, що йде добре у віддаленій роботі, а що потрібно покращити.
Чим більше ви будете спілкуватися, тим краще будете тримати ваш єдиний фокус і спільно йти до мети.
Тож, як зрозуміти, чи ви ефективні у своїй віддаленій роботі? Надайте відповідь на одне запитання: чи є у вас справи та задачі, які ви відкладаєте на час "вже після карантину". Якщо ні, ви все робите правильно.