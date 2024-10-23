Сейчас в НАТО не спешат говорить о приглашении Украины и готовности к этому нет. Об этом изданию Politico рассказала глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, отметив, что речь идет не только о приглашении, но и о членстве.

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Что сказала посол

По словам Джулианы Смит, консенсуса по этому вопросу нет. Пока в НАТО не готовы делать какие-либо заявления о судьбе Украины в Альянсе.

Сегодня Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину,

– подчеркнула Смит.

Впрочем она отметила, что США будут приближать украинцев к этому. Таково намерение Америки, которое страна будет реализовывать.

Кроме этого, чиновница сказала, что дает надежду то, что ЕС готовится взять на себя большую долю усилий, когда говорится об обороне и безопасности. В то же время ограничение закупок для Евросоюза, по ее мнению, поможет получить помощь в кратчайшие сроки как Украине, так и странам Альянса, которые испытывают острый дефицит средств.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что большинство стран поддержало пункты, которые он привел в Плане победы, в том числе и членство в НАТО. По его словам нас будут поддерживать британцы, итальянцы, французы. А позиция США может стать "более позитивной" после выборов в ноябре 2024 года.