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Украина ожидает членства в Евросоюзе. По словам Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это может стать определяющей победой для ЕС.
Источник:Укринформ
Стоит прочесть Хорватия поддержала вступление Украины в ЕС, – Шмыгаль
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