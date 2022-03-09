За словами Кулеби, те, що сьогодні українці боронять, – це не лише їхня земля, а й цінності, які вони відстоюють. Навіть захищаючи бачення Європи як цілісної, вільної та мирної, Україна відкидає бачення її як поля битви ідеологій холодної війни, розділених на різні сфери впливу.

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Членство України в ЄС може бути визначальною перемогою для Європи

Міністр зауважив, що майбутні покоління судитимуть за нинішні дії кожного політика, лідера і націю. Саме тому необхідно шукати великі й історичні рішення.

Україна, її Президент Володимир Зеленський та її народ вже зробили свій вибір на користь боротьби добра зі злом, якою б важкою, кривавою та страшною не була ця боротьба. Це те, за що ми виступаємо, і ми не відмовляємося від наших основних цінностей,

– заявив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що Україна подала заявку на швидке членство в Євросоюзі, висловивши вдячність Європейському парламенту за підтримку її кандидатури. Водночас міністр підкреслив, що процес вступу для України не є класичним, який зазвичай доволі тривалий та зосереджується на технічних і економічних деталях.

"Але рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів. Після того, як вони приймуть таке рішення, усі європейці будуть пишатися ним — пишатися тим, що стоять на правильному боці історії та роблять моральний вибір на віки", – підкреслив Кулеба.

Він також звернувся до скептиків членства України, які вважають, що це має відношення до Росії. Міністр наголосив, що президент країни-агресорки Володимир Путін зациклений на українських прагненнях вступити до НАТО, а не на вступі до ЄС. Тож думка про те, що надання Україні членства в блоці зараз погіршить ситуацію, – непереконлива. Тому він закликав усіх, хто дотримується такої точки зору, відмовитися від неї.

"Пропозиція надати Україні членство в ЄС стоїть перед нами, і я наполегливо закликаю своїх колег у європейських столицях дати їй зелене світло. Цей крок буде величезним вливанням надії українському народу. У ці темні часи ця надія потрібна нам як ніколи", – зазначив міністр.

Кулеба переконаний, що членство України зміцнить ЄС та зробить великий внесок у його політичну, економічну, культурну та соціальну силу після закінчення війни.

"Для ЄС буде питанням престижу, а також сили мати такого члена, як ми. Настав час приймати рішення. Ми зробили своє. Лідери ЄС, ваша черга творити історію", – підсумував очільник МЗС.

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