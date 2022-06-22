По данным Reuters, ссылавшимся на новое исследование Европейского парламента, почти две трети европейских жителей считают "хорошей идеей" то, что Украина может вступить в Европейский Союз.

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Исследование, опубликованное в среду, 22 июня, свидетельствует о том, что уровень поддержки вступления Украины в ЕС является самым высоким результатом за последние 15 лет.

В ходе опроса Европейского парламента в период с апреля по май 2022 года приняли участие около 27 тысяч человек в 27 странах-членах блока.

Большинство стран проявили более позитивное отношение к членству в ЕС по сравнению с опросом, который проводили в конце прошлого года, говорится в заявлении Европейского парламента. В частности, результаты изменились в странах Балтии, Литве и Эстонии.

Поскольку война возвращается на наш континент, европейцы чувствуют себя более спокойно, зная, что их страны – это часть Европейского Союза.

– отметила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

Ухудшение отношения к России и Китаю и европейские ценности: другие результаты исследования

Опрос показал, что каждый десятый респондент воспринимает Россию положительно. В сравнении, в 2018 году положительно страну-террориста воспринимал каждый третий.

Отношение к Китаю тоже ухудшилось. При этом европейцы отметили улучшение имиджа Великобритании и Соединенных Штатов.

Около 60% опрошенных назвали защиту "общеевропейских ценностей" приоритетом, даже если это повлияет на цены и стоимость жизни.

Другой опрос при поддержке ЕС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 80% поддерживают экономические санкции против России и общую политику безопасности и обороны.

Украина в ЕС: когда страну признают кандидатом

Лидеры Европейского Союза вскоре одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Произойдет это на саммите в Брюсселе 23 – 24 июня. Об этом говорится в последнем проекте заключения саммита ЕС.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса. 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

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