За даними Reuters, яке посилалося на нове дослідження Європейського парламенту, майже дві третини європейських мешканців вважають "хорошою ідеєю" те, що Україна може вступити до Європейського Союзу.

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Дослідження, яке опублікували в середу, 22 червня, свідчить про те, що рівень підтримки вступу України до ЄС є найвищим результатом за останні 15 років.

Протягом опитування Європейського парламенту в період з квітня по травень 2022 року взяли участь майже 27 тисяч людей у ​​27 країнах-членах блоку.

Більшість країн виявили значно більш позитивне ставлення до членства в ЄС порівняно з опитуванням, яке проводили наприкінці минулого року, йдеться у заяві Європейського парламенту. Зокрема результати змінилися в країнах Балтії, Литві та Естонії.

Оскільки війна повертається на наш континент, європейці відчувають себе більш спокійно, знаючи, що їх країни – це частина Європейського Союзу,

– зазначила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

Погіршення ставлення до Росії та Китаю та європейські цінності: інші результати дослідження

Опитування показало, що лише кожен десятий респондент сприймає Росію позитивно. У порівнянні, у 2018 році позитивно країну-терориста сприймав кожен третій.

Ставлення до Китаю також погіршилося. При цьому європейці зазначили про покращення іміджу Великобританії та Сполучених Штатів.

Майже 60% опитаних назвали захист "загальноєвропейських цінностей" пріоритетом, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя.

Інше опитування за підтримки ЄС, опубліковане минулого тижня, показало, що 80% підтримують економічні санкції проти Росії та спільну політику безпеки та оборони.

Україна в ЄС: коли країну визнають кандидатом

Лідери Європейського Союзу незабаром схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в ЄС. Станеться це на саміті в Брюсселі 23 – 24 червня. Про це мовиться в останньому проєкті висновків саміту ЄС.

Кілька дипломатів ЄС заявили виданню, що після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС не виявилося жодної країни серед 27 країн-членів ЄС, яка виступила б проти надання Україні кандидатського статусу. 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

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