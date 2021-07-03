Сколько убытков нанес иностранец-моряк

Инцидент произошел в конце апреля 2020 года в акватории морского порта "Южный". Из-за нарушения требований разгрузки судна, в воду попали почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

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Загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна,

– рассказали работники СБУ.



Моряк с иностранного судна вылил в море пальмовое масло

Поэтому экология Украина понесла убытки на почти 65,2 миллиона гривен. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки.

Иностранцу сообщили о подозрении по статье о загрязнении моря. Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения всех причастных к ответственности.



СБУ сообщила злоумышленнику о подозрении

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