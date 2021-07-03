Скільки збитків завдав іноземець-моряк
Інцидент трапився наприкінці квітня 2020 року в акваторії морського порту "Південний". Через порушення вимог розвантаження судна, у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднювальних речовин.
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Забруднення сталося через скидання пальмової олії з іноземного судна,
– розповіли працівники СБУ.
Моряк з іноземного судна вилив у море пальмову олію
Через це екологія України зазнала збитків на майже 65,2 мільйона гривень. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки.
Іноземцю повідомили про підозру за статтею про забруднення моря. Наразі тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до відповідальності.
СБУ повідомила зловмиснику про підозру