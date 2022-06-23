В частности, речь идет и о поддержке нашего государства на пути в ЕС.

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Они также обсудили, как YES и предстоящая 17-я Ежегодная встреча YES могут способствовать удержанию вопроса Украины на международной повестке дня.

Наблюдательный совет представляли Александр Квасневский, президент Польши (1995-2005), председатель Наблюдательного совета YES; Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006–2014), премьер-министр Швеции (1991–1994); Вольфганг Ишингер, посол, экспредседатель Мюнхенской конференции по безопасности, старший профессор школы управления Hertie; Керсти Кальюлайд, президент Республики Эстония (2016-2021), всемирная адвокат стратегии ООН "Каждая женщина, каждый ребенок"; и Виктор Пинчук, основатель и член наблюдательного совета YES и основатель Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne.

В день визита, совпавшего с 81-летием бомбардировки Киева фашистской Германией, Наблюдательный совет YES посетил пригород Киева, разрушенный рашистами: Гостомель, Бучу и Бородянку.

Наблюдательный совет YES также провел встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко, послами, членами парламента, экспертами и журналистами.

Учредитель и член Наблюдательного совета YES Виктор Пинчук поделился с коллегами по важным местам в Киеве и области. Он показал дом на улице Владимирской, из которого дед Виктора Пинчука в этот день – 22 июня – ровно 81 год назад ушел на войну против фашистской Германии, а также посетил с коллегами Гостомельский аэропорт, который украинские воины-герои отстояли в первый день войны России против Украины. .

Сегодня, в годовщину первого удара фашистов по Украине, мы с Наблюдательным советом Yalta European Strategy (YES) побывали там, куда пришелся первый удар рашистов. Это символично: Победили тогда – Победим и теперь,

– отметил Пинчук.

Добавим, что Ялтинская Европейская Стратегия – ведущая платформа, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.