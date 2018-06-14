ЧМ-2018 покажет, что Россия признана всем миром, – правозащитница

Футбол давно стал просто медийным бизнесом. Поэтому России было так важно стать центром медийного внимания на время проведения ЧМ-2018. Это покажет россиянам и тем, кто поддерживает оккупацию Крыма, что Россия признана всем миром, считает заместитель главы правления Центра Гражданских свобод Александра Романцова.

Об этом она рассказала в комментарии 24 каналу.

Футбол – как хорошая арена для демонстрации толерантности, антирасизма и защиты прав человека. И, казалось бы, футбольные международные события должны быть зоной, на которой геополитические распри не должны отзеркалироваться. Но футбол давно стал просто бизнесом. Не только сувенирной продукции и трансферов игроков, а, прежде всего, медийным. Поэтому каждая страна так борется, чтобы стать центром медийного внимания и прорекламировать себя,

– говорит правозащитница.

Она также отмечает, что Мундиаль – хороший плацдарм для пополнения рядов украинских политзаключенных из числа украинских фанов. Так, список из 64 украинцев, осуждённых по политическим мотивам, создан российской пропагандистской машиной. Ведь им нужны информационные поводы, чтобы показать, что Россия заботится о своих гражданах и задерживает террористов, которыми пленные не являются.

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"Многие из политзаключенных были в России не первый раз, кто-то ездил к родственникам, кто-то занимался туризмом. И просто в какой-то момент они стали подходящим объектом для новой медийной истории. Они не занимались шпионажем, экстремизмом или терроризмом, а просто в определенный момент "понравились" ФСБ как объект медийной истории", – говорит Романцова.