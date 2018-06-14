ЧС-2018 покаже, що Росія визнана всім світом, – правозахисниця

Футбол давно став просто медійним бізнесом. Тому Росії було так важливо стати центром медійної уваги на час проведення ЧС-2018. Це засвідчить росіянам і тим, хто підтримує окупацію Криму, що Росія визнана всім світом, вважає заступниця голови правління Центру Громадянських свобод Олександра Романцова.

Про це вона розповіла у коментарі 24 каналу.

Футбол – ніби хороша арена для демонстрації толерантності, антирасизму і захисту прав людини. І, здавалось би, футбольні міжнародні події мали б бути зоною, на якій геополітичні чвари не мають віддзеркалюватись. Але футбол давно став просто бізнесом. Не тільки сувенірної продукції і трансвертів гравців, а, перш за все, медійним. Тому кожна країна і так бореться, щоб стати центром медійної уваги і прорекламувати себе,

– каже правозахисниця.

Вона також наголошує, шо Мундіаль – хороший плацдарм для поповнення рядів українських політв'язнів з числа українських фанів. Так, список з 64 українців, ув'язнених за політичними мотивами, створений російською пропагандистською машиною. Адже їм потрібні інформаційні приводи, аби показати, що Росія піклується про своїх громадян і затримує терористів, якими полонені не є.

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"Багато хто з політв'язнів був у Росії не перший раз, хто їздив до родичів, хто займався туризмом. І просто в якийсь момент вони стали підходящим об'єктом для нової медійної історії. Вони не займались шпіонажем, екстремізмом чи тероризмом, а просто у певний момент "сподобались" ФСБ як об'єкт медійної історії", – говорить Романцова.