У Нідерландах пошкодували через випуск поштових марок з бойкотом ЧС

Пошта Нідерландів шкодує через випуск марок із зображенням людини, яка стріляє м'ячем у літак. Там вже вибачилися за їхнє виготовлення та вважають, що такий вміст "може когось ображати".

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.

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У заяві пошти Нідерландів йдеться про те, що вони шкодують, що почали випускати такі марки. Окрім цього, вони додали що за зміст зображення відповідає його автор.

За зміст завжди відповідає людина, яка розробляє і замовляє марку,

– заявили у компанії.

Додамо, що у цьому випадку йдеться про українського художника Андрія Єрмоленка. Саме він розробив серію плакатів, які закликають до бойкоту ЧС-2018 у Росії.

Нагадаємо, у Нідерландах перед початком ЧС-2018 випустили поштові марки, на яких зображена робота українського художника Андрія Єрмоленка. Світлинами марок поділилися користувачі у соцмережах. На малюнку чоловік запускає м'яч, яким "збиває" літак. Так автор намагався показати відповідальність Росії за збитий "Боїнг 777" влітку 2014-го у небі над Донбасом.