В Нидерландах пожалели по поводу выпуска почтовых марок с бойкотом ЧМ

Почта Нидерландов сожалеет о выпуске марок с изображением человека, который стреляет мячом в самолет. Там уже извинились за их изготовление и считают, что такое содержание "может кого-то оскорблять".

Об этом со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

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В заявлении почты Нидерландов говорится о том, что они жалеют, что начали выпускать такие марки. Кроме того, они добавили, что за содержание изображения отвечает его автор.

За содержание всегда отвечает человек, который разрабатывает и заказывает марку,

– заявили в компании.

Добавим, что в этом случае речь идет об украинском художнике Андрее Ермоленко. Именно он разработал серию плакатов, которые призывают к бойкоту ЧМ-2018 в России.

Напомним, в Нидерландах перед началом ЧМ-2018 выпустили почтовые марки, на которых изображена работа украинского художника Андрея Ермоленко. Фотографиями марок поделились пользователи в соцсетях. На рисунке человек запускает мяч, которым "сбивает" самолет. Так автор пытался показать ответственность России за сбитый "Боинг 777" летом 2014-го в небе над Донбассом.