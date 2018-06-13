21:51
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, сегодня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, сегодня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Фотофакт: В Нидерландах выпустили почтовые марки с бойкотом ЧМ-2018 в России

99 Читати новину українською
Бойкот ЧМ-2018 в России
Бойкот ЧМ-2018 в России / Facebook Андрея Ермоленко

Накануне старта Чемпионата мира по футболу в Нидерландах выпустили почтовые марки с изображением картины украинского художника Андрея Ермоленко.

На открытие ЧМ-2018 в Россию не захотел ехать никто из западных мировых лидеров.

Читайте также: 298 причин не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу

Представители отдельных стран призвали откровенно бойкотировать чемпионат в России.

МИД Украины предостерегает, что для украинцев поездка на футбол на территорию страны-агрессора может быть опасной.

Тем временем в Нидерландах перед началом ЧМ-2018 выпустили почтовые марки, на которых изображена работа украинского художника Андрея Ермоленко. Фотографиями марок делятся пользователи в соцсетях.

На рисунке человек запускает мяч, которым "сбивает" самолет. Так автор пытался показать ответственность России за сбитый "Боинг 777" летом 2014-го в небе над Донбассом.

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня.

Теги: Новости Украины Новости России Нидерланды Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
сегодня, 21:05 ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
83
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
сегодня, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
62
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сегодня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 423
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 983
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 1079
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук