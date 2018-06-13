Фотофакт: В Нидерландах выпустили почтовые марки с бойкотом ЧМ-2018 в России

Накануне старта Чемпионата мира по футболу в Нидерландах выпустили почтовые марки с изображением картины украинского художника Андрея Ермоленко.

На открытие ЧМ-2018 в Россию не захотел ехать никто из западных мировых лидеров.

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Представители отдельных стран призвали откровенно бойкотировать чемпионат в России.

МИД Украины предостерегает, что для украинцев поездка на футбол на территорию страны-агрессора может быть опасной.

Тем временем в Нидерландах перед началом ЧМ-2018 выпустили почтовые марки, на которых изображена работа украинского художника Андрея Ермоленко. Фотографиями марок делятся пользователи в соцсетях.

На рисунке человек запускает мяч, которым "сбивает" самолет. Так автор пытался показать ответственность России за сбитый "Боинг 777" летом 2014-го в небе над Донбассом.

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня.