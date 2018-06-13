Фотофакт: У Нідерландах випустили поштові марки з бойкотом ЧС-2018 у Росії

Напередодні старту Чемпіонату світу з футболу У Нідерландах випустили поштові марки із зображенням картини українського художника Андрія Єрмоленка.

На відкриття ЧС-2018 у Росію не захотів їхати ніхто із західних світових лідерів.

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Представники окремих країн закликали відверто бойкотувати чемпіонат у Росії.

МЗС України застерігає, що для українців поїздка на футбол на територію країни-агресора може бути небезпечною.

Тим часом у Нідерландах перед початком ЧС-2018 випустили поштові марки, на яких зображена робота українського художника Андрія Єрмоленка. Світлинами марок діляться користувачі у соцмережах.

На малюнку чоловік запускає м'яч, яким "збиває" літак. Так автор намагався показати відповідальність Росії за збитий "Боїнг 777" влітку 2014-го у небі над Донбасом.

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартує у Росії 14 червня.