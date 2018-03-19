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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця

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Напад на "Нову пошту" – це доказ для кожного підприємця, чому йому або їй дуууже і якомога скоріше потрібна доброчесна держава. Де будуть правила, де буде суд, де закон буде один для всіх.

Юрій Луценко ніколи не займався справжнім бізнесом. Але його рівень життя, включно із сумнозвісними сімейними святами та відпустками, вище, ніж у більшості успішних підприємців. Вони для нього, як і для багатьох його підлеглих – їжа, корм. Смачний і доволі беззахисний.

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І поки ми не зробимо Україну, де посадовці - це доброчесні і добросовісні наймані менеджери, які виключно за зарплату і виключно згідно закону служать всьому суспільству – ми всі будемо у небезпеці. Насамперед бізнес.

І у доброчесній державі Україна бізнес взагалі не повинен платити податки замість своїх працівників. Компанії мають віддавати нам всю платню без будь-яких відрахувань. А далі кожен працівник повинен особисто сплачувати податки.

Тоді у людей не буде пострадянського самообману "мене політика не стосується, я поза державою". Отримав від свого роботодавця 10 тисяч – віддав з них Володимиру Гройсману більше чотирьох тисяч (це нинішній рівень оподаткування зарплатні) і тоді швидко захочеш слідкувати за ухваленням бюджету, моніторити NashiGroshi та позбавлятися недоброчесних посадовців.

А компанії мають спокійно платити лише податки з обороту та з виведеного капіталу та думати про нові проекти.

Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Новая почта Егор Соболев ГПУ
Источник: 24 Канал
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