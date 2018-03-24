Чому Порошенко боїться створення антикорсуду в Україні

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект про створення в Україні Вищого антикорупційного суду. Проте у поданому Президентом законопроекті закладено норма, покликана заблокувати створення в Україні справжнього антикорсуду, який буде доводити справи корупціонерів до кінця.

Антикорупційний суд у своїх зобов'язаннях має засуджувати тих, хто розкрадає наші з вами гроші, а не затягуватиме справи роками та не відпускатиме під смішні застави хабарників.

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Для цього нам потрібен прозорий відбір суддів. Це означає, що до процесу мають залучити міжнародних експертів, які матимуть право ветувати недоброчесних та непрофесійних суддів.

Президент планує зробити по-іншому. Він пропонує, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів могла долати ВЕТО міжнародників та пропускати до антикорсуду негідників. Тих, хто, наприклад, забороняв Майдан, або тих, хто не може пояснити елітні будинки та ВІП-авто.

Давайте на кількох прикладах подивимось, хто ж входить до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наприклад, Юрій Тітов, який має тісні стосунки з Сергієм Ківаловим. Тим самим регіоналом, який будучи головою Центр.виборчкому у 2004 році сфальсифікував президентські вибори. Тітов все життя працював суддею. Це дозволило йому задекларувати 1 га землі, дві квартири в Києві на 154,1 м², будиночок у Київській області, дачу на березі Чорного моря, і дві недобудови у Київській та Одеській області. Загалом на 479 м².

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Ще суддя Тітов притягувався до відповідальності за несвоєчасне подання декларації. І ухвалював рішення, що порушують права людини і розглядалися Європейським судом.

Цікавою є декларація ще одного члена ВККС Степана Гладія. Згідно з декларацією, за 2017 рік він заробив понад 1 мільйон гривень. Його дружина — 25 тисяч гривень. При цьому це не завадило йому позичити тестю 100 тисяч доларів. Це понад 2,6 мільйона гривень. Сам Гладій походить із прокурорсько-суддівського клану. Члени його родини працюють суддями, прокурорами чи адвокатами.



Степан Гладій

Ще у ВККС працює Тетяна Весельська. Вона була у колегії суддів, які у 2013 році підтримували заборону мирних зібрань. Весельська все життя працювала суддею і це дозволило їй нажити квартири на 233,9 м², Lexus, майже 2 мільйони гривень готівкою. Одну із квартир Весельська отримала у 2016 році як службову і приватизувала її. Хоча на цей час вже мала житло в Києві. І ще цікавіше. У 2018 році суддя Весельська задекларувала крім дорогих годинників, пальт, прикрас, картин ще й набір каструль вартістю понад 5 тисяч доларів. От тільки пані Тетяна не пам’ятає вартість усіх цих предметів. Хоча вони були придбані у 2016 році, коли вона вже усвідомлювала необхідність та важливість декларування вартості майна. НАБУ вже розпочало розслідування цих фактів і вбачає ознаки незаконного збагачення.

Вища кваліфікаційна комісія суддів дозволила практично усім "суддям Майдану" успішно пройти кваліфікаційне оцінювання. Вони залишили на посадах 70% суддів, які ухвалювали незаконні рішення проти учасників Революції Гідності. Порошенко пропонує нам, щоб ці члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів могли скасовувати рішення міжнародних експертів.

Таких як Хосе Угас, який запроторив до в’язниці більше сотні найвищих посадовців Перу, включно з Президентом. Як Джованні Кеслер, який керував Європейським управлінням боротьби з шахрайством і засуджував італійську мафію. Як Карлос Кастресана, який посадив за корупцію Президента та 150 топ-політиків Гватемали.

Якщо законопроект ухвалять без змін, це означає, що кого б міжнародні експерти не викинули з конкурсу, ВККС зможе повернути їх в конкурс і зробити антикорупційними суддями. Як результат до антикорсуду пройдуть старі кривосудді, а ми отримаємо черговий лояльний до корупціонерів суд.

Очевидно, Петро Порошенко боїться втратити контроль над судом, створивши прозорі умови відбору суддів. Для нього це означає, що сидіти доведеться його бізнес-партнерам-схемщикам. У такому випадку не буде кому фінансувати його передвиборчу президентську гонку.