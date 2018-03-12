Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду

В інтерв’ю Financial Times Порошенко заявив, що Міжнародний Валютний Фонд та інші донори не можуть диктувати Україні закони. В розмові йшлося про Антикорупційний суд, створення якого від Президента вимагає весь цивілізований світ.

"Якщо хто-небудь уявить, що міжнародні донори формуватимуть українські суди – це протирічить Конституції, тому що лише українці можуть мати вирішальну роль у формуванні … української судової системи..." – сказав він.

Пишаюся Порошенком. Сказав – як відрізав. Оце захисник прав і свобод українців. Щоправда не всіх українців, а лише тих, на яких йому не начхати. Давайте разом їх перелічимо: Ахметов, Кононенко, Мартиненко, Насіров, Луценко, Аваков та інші розенблати.

Суверенне право конкретно цих українців розкрадати наші гроші і захищає Порошенко. Бо коли на вимогу МВФ проводилися необхідні, але болісні для всіх нас реформи, Порошенко тоді про суверенітет ні пари з вуст не видав. Пригадуєте від президента щось на зразок: "Лише українці мають вирішальну роль у визначення ціни на комунальні послуги"? І я не пригадую.

Читайте також: Як керівник "Інституту серця" Борис Тодуров переховував тітушку-вбивцю

Чи може тверде Порошенівське: "Лише українці мають вирішальну роль на визначення віку для виходу на пенсію та її розмір"? Не пригадуйте? І я ні. Бо не було таких заяв від гаранта Конституції і захисника суверенітету Порошенка.

А знаєте, чому президент тихенько сидів, коли міжнародні донори вимагали ці та інші, безперечно потрібні, проте від того не менш болісні реформи? Бо ці реформи Порошенку і його людям нічим не загрожували, ба навіть більше, вони їх взагалі не обходили.

До речі, завжди було цікаво, що коїться в голові у людини, яка будує церкву на ЗАКРИТІЙ території власного ДВОРУ. Як ви думаєте, власника усього цього обходить зростання ціни на комунальні послуги? Це нас з вам – реальних українців – обходить, а ось Порошенку з друзями в таких маєтках на комуналку начхати.

Саме тому мовчав гарант Конституції про суверенітет, коли міжнародні донори вимагали реальної ціни на енергоносії. Бо йому на це начхати. А зараз ви бачите вартість тижневого відпочинку Порошенка. Ну ви всі точно пам’ятаєте історію про відпустку на Мальдівах. І так він, безперечно, має легальні статки для такого марнотратства. Але я зараз зовсім про інше.

Як ви думаєте чи обходить питання пенсійного віку чи розміру пенсії людину, яка викидає 500 тисяч доларів за тижневий відпочинок? Відповідь очевидна. Всі реформи, які доводилося робити заради траншів МВФ, жодним чином не були проблемою для Порошенка і його друзів. Саме тому і не було істеричних заяв про суверенітет і неприпустимість втручання МВФ. Бо за ці реформи платили – ми з вами – звичайні українці.

Ситуація зі створенням антикорупційного суду – діаметрально протилежна. Ця реформа нічого не коштуватиме нам з вами – але є реальною загрозою для ТОП-корупціонерів. І якщо Порошенко і його друзі таким не є, то їм не має чого боятися.

Якщо Порошенко і його друзі не сидять на схемі "Ротердам +", чи крадіжках пального для армії та "Укрзалізниці", чи на розпилі в "Укроборонпромі" чи на десятках інших оборудок – то їм немає чого боятися антикорупційного суду.

Щоправда проблема для них не стільки в створенні антикорупційного суду, скільки в обранні туди насправді доброчесних суддів. Порошенко б з задоволенням повісив на печерський суд табличку – "Вищий антикорупційний".

Законопроект Порошенка весь цивілізований світ розкритикував саме за неадекватну процедуру добору антикорупційних суддів. Венеційська комісія, МВФ, США, ЄС, країни великої сімки, глобальні неурядові та академічні інституції, вимагають для міжнародних експертів право ветувати недоброчесних кандидатів.

Президент ж хоче обмежити роль міжнародників до… надання порад. Очевидно, що Кваліф-комісія суддів матимуть ці поради глибоко на увазі. І знаєте чому весь цивілізований світ в цьому впевнений?

Читайте також: Як ГПУ врятувала соратників Януковича від заслуженого покарання

З двох причин. По-перше, за аналогічною схемою вже обрали Верховний Суд. В підсумку чверть його складу виявився недоброчесним. Вдумайтеся - кожен четвертий! Ну і, по-друге, через набір каструль. Так, ви все вірно і це не жарт. Зараз поясню.

Ключову роль у доборі суддів (в тому числі антикорупційних) грає Вища Кваліф-комісія Суддів. Це орган з 16-ти людей, більшість з яких обираються самими ж суддями. До чого тут каструлі, запитаєте ви. До того, що на їх прикладі я покажу вам неадекватність цих людей. Чесно кажучи, втомився розповідати про купу грошей, маєткі, дорогущі авто чи неадекватні рішення. Цього разу буду про каструлі.

Так от, член Кваліф-комісії судів Тетяна Весельська придбала набір каструль за більше ніж 5 тисяч доларів. Принаймні це слідує з її декларації. Там же зазначено придбання за не менші суми шубки і годинника. Ви уявляєте, що має бути в голові людини, яка купляє каструлі за 5 тисяч доларів?!

Ну і продовж року в пані Весельської намалювалися непояснених коштів і майна на два з половиною мільйони гривень. За що пані член Вищо Кваліф-комісіх суддів отримала кримінальне провадження від НАБУ.

Так от Порошенко хоче, щоб такі "весельські" обирали антикорупційних суддів і, що ніякі міжнародні експерти їм не заважали. Саме це Порошенко називає суверенітетом – можливість корупціонерам обирати корумпованих суддів для захисту корупціонерів. Очевидно, що з такою процедурою не погодиться жоден притомний чи-то іноземець, чи-то українець. Принаймні, якщо він не злодій, який як вогню боїться чесного суду.

Така історія про старання Порошенка захистити своїх корупціонерів від створення антикорупційного суду. І ці старання не мають нічого спільного з захистом Коснтитуції чи суверенітету. Отже підсумуємо. Коли задля траншів МВФ доводилося робити болісні для нас реформи – у Порошенка не було жодних проблем з Конституцією. Бо збільшення пенсійного віку чи комунальних платежів – це проблема для нас, а не Порошенка.

Проте як тільки зайшлося про створення ефективного антикорупційного суду, який загрожує корупціонерам Порошенка, президент одразу заволав про Конституцію та суверенітет. Я так розумію, він має на увазі суверене право політичної еліти красти наші гроші. Хороша новина в тому, що ми всією громадою дотиснемо створення ефективного антикорупційного суду. І його створить або цей Президент до виборів або наступний з зовсім іншим прізвищем.