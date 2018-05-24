Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів

З кожним місяцем очевидно, президенту вже не доводиться розраховувати на широкі симпатії громадян. А єдині, на кого можна спертися – це ось такі скандальні діячі на кшталт Ахметова, Труханова та скомпрометовані правоохоронці типу Демчини та Кулика.

Два кольори його, два кольори – червоне – то любов, до грошей, очевидно. А чорне – то, журба, від кримінальних справ НАБУ, напевне. Одеський мер Геннадій Труханов на свято української вишиванки взяв участь в рукоділлі. Власними руками він долучився до вишивання рушника національної єдності, демонструючи свій неабиякий патріотизм.

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Примітна деталь, разом з Трухановим над вишиванням працювала і дружина президента – Марина Порошенко. Очевидно демонструючи неабияку єдність чинного глави держави і всіх скандальних чиновників, звинувачених у корупції.

Адже, одеський мер підозрюється не тільки у володінні російським паспортом. А ще й у масштабних корупційних оборудках. Як ви пам’ятаєте, раніше, Національне антикорупційне бюро звинуватило Труханова в розкраданні коштів та майна одеської міської громади, через скандальний викуп заводу "Краян".

Труханова навіть взимку затримали, антикорупційна прокуратура вимагала для нього арешту, але через заступництво депутатів від БПП та присутність тітушок під час судового розгляду, суд дозволив випустити на одеського мера із-за грат на поруки.

І ось тепер дружина президента не соромлячись бере участь в одному заході із підозрюваним за тяжкими корупційними статтями. Здавалось би, пані Порошенко ну можна було прийти в інший час, чи вишивати рушник в іншому приміщенні.



Марина Порошенко і Генадій Труханов

Але ні, дружина президента не вважає за потрібне відмежовуватись від чиновника, який підозрюється в обкраданні громадян та роботі на Росію. Та показово перед теле- та фотокамерами разом з ним вишиває рушники.

Втім, навряд чи нас всіх це особливо здивувало. Адже, подружжя Порошенків не вперше демонструють свою прихильність до скандальних діячів. Ви ж пам’ятаєте, як раніше президентська половина почала вести власну ранкову програму на телеканалі олігарха Ахметова.

І це, о, диво, збіглося в часі із запровадженням скандальної формули "Роттердам+" в енергетиці, яка дозволяє донецькому олігарху в партнерстві з фінансистами Порошенка заробляти мільярди щороку.

Продаючи електростанціям вугілля начебто куплене в Європі, хоча насправді видобуте в окупованому Донбасі. Втім, і це не єдиний випадок, коли президент такими красномовними жестами надсилає свою моральну підтримку корупціонерам. Мовляв, хто б що не говорив: я з вами, не бійтеся.

Ми неодноразово розповідали про першого заступника глави СБУ Павла Демчину. Того самого, який очолює в Службі безпеки головне управління по боротьбі із корупцією.



Павло Демчина

Так от стосовно цього головного антикорупціонера СБУ, з’ясувалось, що хоча він офіційно прописаний у гуртожитку і немає навіть велосипеда, неофіційно, у нього з родиною величезний маєток з басейном під Києвом, та чотири іномарки.

Після нашого розслідування Національне антикорупційне бюро порушило проти Демчини кримінальне провадження за підозрою в незаконному збагаченні. Опубліковані судові ухвали по цьому провадженню вже доводять, що Демчина справді не мав достатньо офіційних доходів, щоб оплатити свій розкішний спосіб життя.

А, значить, міг бути замішаним у великих корупційних оборудках. Що само по собі не є навіть новиною в нашій країні, особливо для українських підприємців, які прекрасно знають, як сбушники, під керівництвом Демчини порушують і закривають за подяку кримінальні провадження.

Отож, зовсім незабаром очікується вже вручення підозри Демчині і його можливе затримання детективами НАБУ з доправленням до суду. І тут, посеред розпалу роботи по розслідуванню оборудок Демчини, президент Порошенко підвищує його в званні, даруючи йому погони генерал-лейтенанта.

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Ну здавалося б, можна Порошенку не світитися чи підбадьорити свого ставленика Демчину, ну, телефоном. Але, ні, президент показово демонструє свою протекцію над скандальним сбушником, підвищуючи його в званні своїм офіційним указом, який публікується на сайті глави держави.

І це теж не єдиний випадок. Пам’ятаєте скандального прокурора зони АТО – Костянтина Кулика? До того, як прийти у військову прокуратуру Кулик працював в транспортній прокуратурі і судячи з трьох величезних квартир в центрі Києва та двох дорогих джипів, цілком успішно боровся із зловживаннями на транспорті.

Кулик був першим проти кого Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження за підозрою в незаконному збагаченні. По його справі вже навіть почалися судові засідання.



Костянтин Кулик

Але в розпал судових слухань, минулого року Порошенко вручає Кулику орден "За заслуги". Ну здавалося б, можна президенту не світитися, підбадьорити Кулика, ну там, коробкою шоколаду. Але ж ні, показово і публічно Петро Олексійович вручає Кулику державну нагороду.

Можливо, щоб, після втрати влади, Петру Олексійовичу було хоча б з ким перестукуватися, відбуваючи своє покарання за участь і покривання численних корупційних оборудок.