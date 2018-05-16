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Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"

Право на правду 389 Читать новость на русском

Навряд чи вас це особливо здивує, але з’явилося ще одне гучне викриття політичної корупції в Україні. Зокрема, як і за скільки продаються і купуються голоси народних депутатів при різних голосуваннях у Верховній Раді.

Наша команда журналістів раніше отримала від народного депутата-втікача Онищенка копію його телефонного листування з найближчим оточенням президента Порошенка.

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Листування він вів з впливовими народними депутатами з БПП Кононенком та Березенком, а також, фінансовим радником президента – Макаром Пасенюком. В цьому листуванні сотні повідомлень, в яких обговорюється голосування за потрібні президенту законопроекти і призначення потрібних кандидатур на державні посади в обмін на гроші, точніше на великі гроші.

Наприклад, після серії успішних голосувань у Верховній раді, Онищенко та Березенко домовляються передати за виконану роботу "книжку". Книжка – на їхньому жаргоні – це один мільйон доларів. Саме тому наше розслідування називається "Клуб книголюбів".

Книжку в листуванні домовляються передати Юлії Тимошенко, оскільки Онищенко був за його словами посередником між нею та президентом. І передавав їй інформацію за які законопроекти треба голосувати, а після того, як Тимошенко та депутати її фракції голосували, відбувався розрахунок. Зокрема, таким чином був призначений на свою посаду, наприклад, голова Фонду державного майна України Ігор Білоус в 2015-му році.

Ігор Білоус
Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус

За його кандидатуру фракція БПП посилено збирала голоси, адже від Білоуса залежало, як пройде приватизація стратегічних підприємств і в чиї руки вони потраплять після продажу державою. Відтак, оточення президента не скупилося на вирішення питання призначення нового глави Фонду Держмайна.

"Нужна поддержка по Билоусу от мадам" пишуть соратники Порошенка Онищенку. "Мадам", "тьотя", "баришня" або "дєвушка" – так вони називали між собою Юлію Тимошенко.

Онищенко відповідає, що мадам дасть голоси. І справді, незабаром, Юлія Тимошенко, та більша частина її фракції голосує за призначення Ігоря Білоуса на посаду голови Фонду державного майна.

І це не зважаючи на те, що проти Білоуса та його заступників тоді проводилося службове розслідування за підозрою в корупції та службових зловживаннях. Адже до призначення у Фонд держмайна він очолював Державну Фіскальну службу і встиг засвітитися там в кількох скандалах.

Далі в листуванні оточення президента просить фракцію "Батьківщина" підтримати призначення юриста БПП Олексія Маловацького на посаду члена Вищої ради юстиції. Цей орган має неабиякий вплив на всіх українських суддів. Вища рада юстиції, яку потім реорганізували у Вищу раду правосуддя – це єдиний орган, який може відсторонити, звільнити або дозволити арештувати будь-якого суддю. Відтак, той, хто контролює Вищу раду правосуддя, вважайте, контролює українських суддів і має чималий вплив на винесення ними рішень.

Олексій Маловацький
Член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький

То ж для обрання туди Олексія Маловацького фракція БПП несамовито шукає голоси і звертається через Онищенка за допомогою до фракції Юлії Тимошенко. "Дєвушка" обіцяє допомогти всіма голосами, крім голосу нардепа Сергія Власенка, який має з цього приводу іншу думку.

І, невдовзі, юрист БПП Олексій Маловацький таки стає членом Вищої ради юстиції, отримавши вдосталь голосів депутатів. Ну а після серії результативних голосувань, настає час підбити фінансові підсумки. Книжку, тобто один мільйон доларів передають одні книголюби іншим. Але в отриманому нами листуванні йдеться не тільки про купівлю голосів фракції "Батьківщина".

ВО
ВО "Батьківщина"

Є й інші, не менш цікаві епізоди. Зокрема: про те, як оточення президента через олігарха Курченка намагалося купити 112-й канал; про те, як зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін контролював державне підприємство "Чорнобильський спецкомбінат"; про те, як з відома секретаря РНБО Олександра Турчинова Онищенку передали під контроль газове родовище на межі з окупованим Кримом; про те, як "валили" уряд Яценюка; про те, як ділили посади в обласних радах після місцевих виборів 2015-го року; про те, як Онищенко віддавав другу президента Кононенку багатомільйонні "відкати" з постачання газу на державні підприємства "Центренерго" та Одеський припортовий завод.

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І ще багато чого, від чого могло стати дибки волосся. Але не стане, бо, ми вже звикли. І бачили багато всього такого. Й цим вже мало кого здивуєш, чи не так? То ж висновки щодо політиків робити вам глядачам, а наше завдання просто розповідати правду. Навіть таку сумну.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Новини політики Корупція Відеоблоги Право на правду Юлія Тимошенко Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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