Почему прокурор "Майдана" Головко подался сразу на три должности в НАБУ

Прокурор Павел Головко, который во время Революции Достоинства привлекал к уголовной ответственности активистов, подал свою кандидатуру сразу на три должности в Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В понедельник, 14 мая, Павел Головко подал три новые декларации как кандидат на должности в Главном подразделении детективов НАБУ. Это произошло ровно через неделю после того, как в НАБУ объявили новый конкурс на должности детективов.

Павел Головко подал свою кандидатуру на три должности в НАБУ

О Павле Головко журналисты BIHUS.Info подробно рассказали еще в начале года в расследовании “Майдана Прокуроры. (Анти)революция ГПУ”. Тогда мы сообщили, что в феврале 2014 года Головко выступал в судах против активистов Романа Тысивского и Эдуарда Крыжановского. При этом оказалось, что сейчас Павел Головко работает в Департаменте специальных расследований ГПУ – как раз в том департаменте, который занимается расследованиями преступлений против активистов Революции.

Что интересно, жена Павла Головко, Алина, также привлекала к ответственности майдановцев. В частности, 72-летнего на тот момент Николая Пасечника, требуя для него содержания под стражей. Алина Головко (в то время – еще под девичьей фамилией Минчук) тогда работала прокурором в Оболонском районе Киева.

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В апреле Департамент специальных расследований объявил о подозрении тогдашней заместителю прокурора Оболонского района Илоне Клюге. Причиной для подозрений стало именно привлечение к ответственности упомянутого выше Николая Пасечника. При этом Павел и Алина Головко продолжают работать в органах прокуратуры. В своих Анкетах "доброчестности” они указывают, что не совершали действий, порочащих звание прокурора и могли бы вызвать сомнения в их объективности, беспристрастности и независимости.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.