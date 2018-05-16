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Чому прокурор "Майдану" Головко подався відразу на три посади до НАБУ

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Чому прокурор
Чому прокурор "Майдану" Головко подався відразу на три посади до НАБУ / 24 Канал

Прокурор Павло Головко, який під час Революції Гідності притягував до кримінальної відповідальності активістів, подав свою кандидатуру одразу на три посади у Національному антикорупційному бюро.

Про це йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У понеділок, 14 травня, Павло Головко подав три нові декларації як кандидат на посади в Головному підрозділі детективів НАБУ. Це сталося рівно через тиждень після того, як у НАБУ оголосили новий конкурс на посади детективів.


Павло Головко подав свою кандидатуру на три посади до НАБУ

Про Павла Головка журналісти BIHUS.Info детально розповіли ще на початку року в розслідуванні “Прокурори Майдану. (Анти)революція ГПУ”. Тоді ми повідомили, що в лютому 2014 року Головко виступав у судах проти активістів Романа Тисівського і Едуарда Крижанівського. При цьому виявилося, що нині Павло Головко працює у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ – якраз у тому департаменті, який займається розслідуваннями злочинів проти активістів Революції.

Що цікаво, дружина Павла Головка, Аліна, також притягувала до відповідальності майданівців. Зокрема, 72-річного на той момент Миколу Пасічника, вимагаючи для нього тримання під вартою. Аліна Головко (у той час – ще під дівочим прізвищем Мінчук) тоді працювала прокурором в Оболонському районі Києва.

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У квітні Департамент спеціальних розслідувань оголосив про підозру тодішній заступниці прокурора Оболонського району Ілоні Клюге. Причиною для підозри стало саме притягнення до відповідальності згаданого вище Миколи Пасічника. Натомість Павло і Аліна Головки продовжують працювати в органах прокуратури. У своїх “Анкетах доброчесності” вони вказують, що не вчиняли дій, які порочать звання прокурора і могли би викликати сумніви у їхній об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.

Теги: Новини України Корупція НАБУ Київська прокуратура
Джерело: 24 Канал
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