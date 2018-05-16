Чому прокурор "Майдану" Головко подався відразу на три посади до НАБУ

Прокурор Павло Головко, який під час Революції Гідності притягував до кримінальної відповідальності активістів, подав свою кандидатуру одразу на три посади у Національному антикорупційному бюро.

Про це йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У понеділок, 14 травня, Павло Головко подав три нові декларації як кандидат на посади в Головному підрозділі детективів НАБУ. Це сталося рівно через тиждень після того, як у НАБУ оголосили новий конкурс на посади детективів.



Павло Головко подав свою кандидатуру на три посади до НАБУ

Про Павла Головка журналісти BIHUS.Info детально розповіли ще на початку року в розслідуванні “Прокурори Майдану. (Анти)революція ГПУ”. Тоді ми повідомили, що в лютому 2014 року Головко виступав у судах проти активістів Романа Тисівського і Едуарда Крижанівського. При цьому виявилося, що нині Павло Головко працює у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ – якраз у тому департаменті, який займається розслідуваннями злочинів проти активістів Революції.

Що цікаво, дружина Павла Головка, Аліна, також притягувала до відповідальності майданівців. Зокрема, 72-річного на той момент Миколу Пасічника, вимагаючи для нього тримання під вартою. Аліна Головко (у той час – ще під дівочим прізвищем Мінчук) тоді працювала прокурором в Оболонському районі Києва.

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У квітні Департамент спеціальних розслідувань оголосив про підозру тодішній заступниці прокурора Оболонського району Ілоні Клюге. Причиною для підозри стало саме притягнення до відповідальності згаданого вище Миколи Пасічника. Натомість Павло і Аліна Головки продовжують працювати в органах прокуратури. У своїх “Анкетах доброчесності” вони вказують, що не вчиняли дій, які порочать звання прокурора і могли би викликати сумніви у їхній об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.