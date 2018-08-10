Чорновол заявила, что задержанный Тамразов является спонсором Гриценко

Народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол утверждает, что задержанный экс-заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча", бизнесмен и владелец сайта INSIDER Алексей Тамразов получил деньги с продажи газовых скважин "за копейки" и спонсирует экс-министра обороны и потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Задержанный экс-заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча", бизнесмен и владелец сайта INSIDER Алексей Тамразов является спонсором экс-министра обороны и потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко, заявила у себя в Facebook нардеп от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол, пишет издание "Гордон".

"Спонсора Гриценко – Тамразова – арестовали, потому что, когда расстреливали Майдан, он торговал госскважинами, как горячими пирожками. Откуда деньги у добренького Тамразова, который последние годы вносил миллионные залоги за различных мстителей и активистов и спонсировал Автомайдан. Дело в том, что во времена (экс-президента беглого Виктора) Януковича он как должностное лицо "Укргаздобыча" ставил подписи под документами отчуждения государственных скважин в интересах "семьи". Но особенно набил себе карманы позже – во время, когда расстреливали Майдан, он смог торговать скважинами. Официально он их продавал за копейки, неофициально – пусть устанавливает следствие", – написала нардеп.

Тамразов был заместителем председателя правления "Укргаздобыча" с 2010-го до 2014 года.

9 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Тамразова. По словам генпрокурора, он пытался дать $ 200 тыс. следователю ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью Януковича. В комментарии в Facebook Луценко добавил, что Тамразов предлагал взятку за непродление ареста на газ бизнесмена беглого Сергея Курченко.

Относительно Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, его объявили в международный розыск. 20 февраля 2018 года Луценко сообщил, что обвинение оценивает ущерб от деятельности Курченко в 5,3 млрд. грн. Украинские власти утверждают, что Курченко предоставили гражданство РФ.