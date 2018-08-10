Чорновол заявила, що затриманий Тамразов є спонсором Гриценка

Народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол стверджує, що затриманий екс-заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування", бізнесмен та власник сайта INSIDER Олексій Тамразов отримав гроші з продажу газових свердловин "за копійки" і спонсорує екс-міністра оборони та потенційного кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

Затриманий екс-заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування", бізнесмен та власник сайта INSIDER Олексій Тамразов є спонсором екс-міністра оборони і потенційного кандидата в президенти Анатолія Гриценка, заявила у себе у Facebook нардеп від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, пише видання "Гордон".

"Спонсора Гриценка – Тамразова – арештували, бо, коли розстрілювали Майдан, він торгував держсвердловинами, як гарячими пиріжками. Звідки гроші у добренького Тамразова, який останні роки вносив мільйонні застави за різних месників та активістів і спонсорував Автомайдан. Справа в тому, що в часи (екс-президента-втікача Віктора) Януковича він як посадова особа "Укргазвидобування" ставив підписи під документами відчуження державних свердловинних в інтересах "сім’ї". Але особливо набив собі кишені пізніше – у час, коли розстрілювали Майдан, він спромігся торгувати свердловинами. Офіційно він їх продавав за копійки, неофіційно – хай встановлює слідство", – написала нардеп.

Тамразов був заступником голови правління "Укргазвидобування" із 2010-го до 2014 року.

9 серпня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Тамразова. За словами генпрокурора, той намагався дати $200 тис. слідчому ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю Януковича. У коментарі у Facebook Луценко додав, що Тамразов пропонував хабар за непродовження арешту на газ бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Щодо Курченка українські правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень, його оголосили в міжнародний розшук. 20 лютого 2018 року Луценко повідомив, що обвинувачення оцінює збитки від діяльності Курченка у 5,3 млрд грн. Українська влада стверджує, що Курченку надали громадянство РФ.