Чрезвычайники озвучили страшные цифры утопленников в Украине
За полмесяца в Украине утонуло 70 человек. Чрезвычайники отмечают, что украинцы сознательно продолжают отправляться к местным озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания.
Соответствующие данные появились на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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Там отмечают, что люди пренебрегают запретами, и таким образом подвергают себя опасности.
Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии,
– отметили в службе.
Чрезвычайники сообщили, что в начале года на водоемах нашей страны погибли 610 человек, 60 из которых – дети. А это на сотню утопленников больше, чем за соответствующий период прошлого года.