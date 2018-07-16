На Полтавщине спасатели ликвидировали пожар в электрощитовой станции
В воскресенье, 15 июля, в 21:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в электроподстанции на улице Квитки Цисык, что в Киевском районе города Полтава. Спасатели быстро среагировали на возгорание.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС Украины Полтавской области.
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Отмечается, что спасатели, прибывшие на место инцидента, сразу приступили к тушению. Пожар был полностью ликвидирован в 21:56.
В пресс-службе ГСЧС отметили, что в ходе инцидента нет травмированных или пострадавших.
Пожар уничтожил электрощит, но спасатели таки уберегли станцию от полного разрушения.
К тушению привлекались 11 человек личного состава аварийно-спасательной части, 2-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники,
– говорится в сообщении.
Устанавливаются причины возгорания.
Спасатели полностью потушили пожар в 21:56
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