На Полтавщине спасатели ликвидировали пожар в электрощитовой станции

В Полтаве горела электрощитовая станция / Фото из открытых источников

В воскресенье, 15 июля, в 21:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в электроподстанции на улице Квитки Цисык, что в Киевском районе города Полтава. Спасатели быстро среагировали на возгорание.