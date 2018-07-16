На Полтавщині рятувальники ліквідували пожежу в електрощитовій станції
У неділю, 15 липня, о 21:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в електропідстанції на вулиці Квітки Цісик, що в Київському районі міста Полтава. Рятувальники швидко зреагували на загоряння.
Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС України Полтавської області.
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Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце інциденту, одразу приступили до гасіння. Пожежу було повністю ліквідовано о 21:56.
У прес-службі ДСНС зауважили, що в ході інциденту немає травмованих або потерпілих.
Пожежа знищила електрощит, але рятувальники таки вберегли станцію від повного руйнування.
До гасіння залучалися 11 чоловік особового складу Аварійно-рятувальної частини, 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки,
– йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються причини загоряння.
Рятувальники повністю загасили пожежу о 21:56