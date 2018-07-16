На Полтавщині рятувальники ліквідували пожежу в електрощитовій станції

У Полтаві горіла електрощитова станція / Фото з відкритих джерел

У неділю, 15 липня, о 21:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в електропідстанції на вулиці Квітки Цісик, що в Київському районі міста Полтава. Рятувальники швидко зреагували на загоряння.