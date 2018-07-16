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Надзвичайники озвучили страшні цифри потопельників в Україні

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За півмісяця в Україні потонуло 70 людей
За півмісяця в Україні потонуло 70 людей / chasto.net

За півмісяця в Україні потонуло 70 осіб. Надзвичайники наголошують, що українці свідомо продовжують вирушати до місцевих озер та річок, які часто не пристосовані для купання.

Відповідні дані з'явились на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Там зазначають, що люди нехтують заборонами, і таким чином наражають себе на небезпеку.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані,
– наголосили у службі. 

Надзвичайники повідомили, що спочатку року на водоймах нашої країни загинули 610 людей, 60 з яких – діти. А це на сотню потопельників більше, ніж за відповідний період минулого року. 

Теги: Новини України ДСНС
Джерело: 24 канал
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