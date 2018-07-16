Надзвичайники озвучили страшні цифри потопельників в Україні

За півмісяця в Україні потонуло 70 осіб. Надзвичайники наголошують, що українці свідомо продовжують вирушати до місцевих озер та річок, які часто не пристосовані для купання.

Відповідні дані з'явились на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Там зазначають, що люди нехтують заборонами, і таким чином наражають себе на небезпеку.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані,

– наголосили у службі.

Надзвичайники повідомили, що спочатку року на водоймах нашої країни загинули 610 людей, 60 з яких – діти. А це на сотню потопельників більше, ніж за відповідний період минулого року.