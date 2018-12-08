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      Чрезвычайники предупредили о сходе снежных лавин в Карпатах

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      В Карпатах могут сходить снежные лавины, а на реках тонкий лед
      В Карпатах могут сходить снежные лавины, а на реках тонкий лед / Иллюстративное фото

      В субботу, 8 декабря, низкая снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской области, а также 8-9 декабря – в высокогорье восточной части Закарпатья.

      Об этом сообщает  пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

      Чрезвычайники добавили, что также 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

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      Кроме того, спасатели предупредили о неустойчивом льде на реках и озерах. Такой лед образуется из-за постоянно меняющейся температуры воздуха, и представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.

      Для предупреждения несчастных случаев, чрезвычайники начали проводить профилактические рейды замерзшими реками и озерами.

      В частности, во время рейдов спасатели информируют рыбаков о правилах безопасности во время пребывания на льду, раздают листовки с прописанными в них правилами безопасности на льду.

      Спасатели предостерегают:

      1. прежде, чем ступить на лед, необходимо узнать его толщину;
      2. категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног;
      3. стоит обращать внимание на поверхность льда, обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега;
      4. особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением, ручьями и теплыми сточными водами промышленных предприятий, кустами и травой.

      Спасатели призывают не выходить на ненадежный лед и запретить это делать своим детям.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Снег в Украине Новости Ивано-Франковска Новости Закарпатья ГСЧС Погода
      Источник: 24 канал
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