Чрезвычайники предупредили о сходе снежных лавин в Карпатах

В субботу, 8 декабря, низкая снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской области, а также 8-9 декабря – в высокогорье восточной части Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чрезвычайники добавили, что также 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

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Кроме того, спасатели предупредили о неустойчивом льде на реках и озерах. Такой лед образуется из-за постоянно меняющейся температуры воздуха, и представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.

Для предупреждения несчастных случаев, чрезвычайники начали проводить профилактические рейды замерзшими реками и озерами.

В частности, во время рейдов спасатели информируют рыбаков о правилах безопасности во время пребывания на льду, раздают листовки с прописанными в них правилами безопасности на льду.

Спасатели предостерегают:

прежде, чем ступить на лед, необходимо узнать его толщину; категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног; стоит обращать внимание на поверхность льда, обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега; особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением, ручьями и теплыми сточными водами промышленных предприятий, кустами и травой.

Спасатели призывают не выходить на ненадежный лед и запретить это делать своим детям.