Чрезвычайники предупредили о сходе снежных лавин в Карпатах
В субботу, 8 декабря, низкая снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской области, а также 8-9 декабря – в высокогорье восточной части Закарпатья.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Чрезвычайники добавили, что также 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
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Кроме того, спасатели предупредили о неустойчивом льде на реках и озерах. Такой лед образуется из-за постоянно меняющейся температуры воздуха, и представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.
Для предупреждения несчастных случаев, чрезвычайники начали проводить профилактические рейды замерзшими реками и озерами.
В частности, во время рейдов спасатели информируют рыбаков о правилах безопасности во время пребывания на льду, раздают листовки с прописанными в них правилами безопасности на льду.
Спасатели предостерегают:
- прежде, чем ступить на лед, необходимо узнать его толщину;
- категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног;
- стоит обращать внимание на поверхность льда, обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега;
- особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением, ручьями и теплыми сточными водами промышленных предприятий, кустами и травой.
Спасатели призывают не выходить на ненадежный лед и запретить это делать своим детям.