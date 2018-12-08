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      Надзвичайники попередили про сходження снігових лавин у Карпатах

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      У Карпатах можуть сходити снігові лавини, а на річках тонка крига
      У Карпатах можуть сходити снігові лавини, а на річках тонка крига / Ілюстративне фото

      У суботу, 8 грудня, низька снiголавинна небезпека зберігається у високогір’ї Iвано-Франкiвської області, а також 8-9 грудня – у високогір’ї східної частини Закарпаття.

      Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

      Надзвичайники додали, що також 9-10 грудня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рiвень).

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      Окрім того, рятувальники попередили про нестійку кригу на річках та озерах. Така крига утворюється через постійно мінливу температуру повітря, і становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм.

      Задля попередження нещасних випадків, надзвичайники почали проводити профілактичні рейди замерзлими річками та озерами.

      Зокрема, під час рейдів рятувальники інформують рибалок щодо правил безпеки під час перебування на льоду, роздають листівки з прописаними у них правилами безпеки на льоду.

      Рятувальники застерігають:

      1. перш, ніж ступити на лід, необхідно дізнатись про його товщину;
      2. категорично забороняється перевіряти міцність льоду ударами ніг;
      3. варто звертати увагу на поверхню криги, обходити місця та ділянки, покриті товстим шаром снігу;
      4. особливу обережність слід проявляти в місцях зі швидкою течією, струмками та теплими стічними водами промислових підприємств, кущами і травою.

      Рятувальники закликають не виходити на ненадійну кригу і заборонити це робити своїм дітям.

      Теги: Новини України Погода ДСНС Новини Закарпаття Новини Івано-Франківська Надзвичайні ситуації Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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