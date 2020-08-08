Премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал поездку нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Крым. Украинский премьер подчеркнул, что это является неприемлемым шагом со стороны украинского политика.

Заявление Шмыгаля

Премьер-министр подчеркнул, что относится к поездке Медведчука в аннексированный Крым "критически негативно". Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Негативно отношусь. Это чрезвычайно неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким он ни был бы, кем он ни был бы. Поэтому отношусь к этому критически негативно,

- заявил Шмигаль.

Что известно о поездке Медведчука в оккупированный Крым

2 августа Виктор Медведчук вместе с женой въехал в оккупированный Крым на авто через пункт пропуска "Каланчак". По словам прессекретаря Медведчука, политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет.

Интересно, что через несколько дней после этого в оккупированный Крым прибыл самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.

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Заметим, что у Медведчука есть большая резиденция в Крыму, возле Симеиза. В 2012 году Путин приезжал в гости к Медведчуку, который является его кумом. Тогда было опубликовано совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе поместья.

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