Накануне стало известно, что Виктор Медведчук с женой приехали автомобилем на территорию оккупированного Крыма, где расположено их имение. Впоследствии в СМИ появилась информация, что на аннексированный полуостров приземлился самолет Путина. О чем могут говорить кумовья на встрече – читайте дальше.

О чем могут говорить Путин и Медведчук

Представитель президента в АР Крым в 2017 – 2018 годах Борис Бабин в эфире 24 каналу отметил, что Владимир Путин и Виктор Медведчук "будут обсуждать план действий на бурную осень".

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"Не будем забывать, что учения "Кавказ-2020" уже в сентябре. Все мы знаем, что происходит обычно с российскими войсками после таких учений. Они часто блуждают, куда-то пропадают, а потом появляются", – сказал Бабин.

Именно поэтому, по его словам, Россия использует все рычаги влияния. Особенно, в Верховной Раде и бизнес-кругах в Украине, чтобы "во время Х дестабилизировать сразу все, что возможно".

Соответственно, агентура врага высшего разлива едет за консультацией и указаниями на высшем уровне,

– подытожил Бабин.

Имение Медведчука – на костях детей, – Бабин

Борис Бабин рассказал, что дом Медведчука был детским туберкулезным санаторием, который до войны, во времена Януковича, был "отжат" у больных детей. "Как у нас бывает в жизни, он на халяву достался "господам", – пояснил Бабин.

Это будет водка на костях детей,

– сказал Бабин о встрече Путина и Медведчука.

Медведчука сопровождала полиция Авакова

Как подтвердил Бабин, за 6 лет оккупации Крыма в Украине до сих пор не предусмотрено уголовного наказания за посещение оккупированных территорий. Более того, Бабин считает абсурдным тот факт, что на оккупированную территорию пустили полицейских Авакова.

"Медведчук поехал в Крым не просто с семьей, но официально с ним поехала охрана от МВД. Представьте себе, оккупированная территория, туда едет господин Медведчук в сопровождении полицейских господина Авакова, которых туда спокойно пускают оккупанты, потому что они охраняют бесценное тело", – отметил Бабин.

Справка. У МВД отреагировали на информацию о том, что украинские полицейские сопровождали Медведчука. Там отметили, что не владеют информацией об этом. Однако добавили, что в случае, если это правда – действия этих правоохранителей оценят согласно украинскому законодательству.

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