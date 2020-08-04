Путин и Медведчук прибыли в Крым: что могут обсуждать кумовья
Накануне стало известно, что Виктор Медведчук с женой приехали автомобилем на территорию оккупированного Крыма, где расположено их имение. Впоследствии в СМИ появилась информация, что на аннексированный полуостров приземлился самолет Путина. О чем могут говорить кумовья на встрече – читайте дальше.
О чем могут говорить Путин и Медведчук
Представитель президента в АР Крым в 2017 – 2018 годах Борис Бабин в эфире 24 каналу отметил, что Владимир Путин и Виктор Медведчук "будут обсуждать план действий на бурную осень".
Интересно Самолет Путина прибыл в Крым: накануне туда приехал Медведчук с женой – Bihus.Info
"Не будем забывать, что учения "Кавказ-2020" уже в сентябре. Все мы знаем, что происходит обычно с российскими войсками после таких учений. Они часто блуждают, куда-то пропадают, а потом появляются", – сказал Бабин.
Именно поэтому, по его словам, Россия использует все рычаги влияния. Особенно, в Верховной Раде и бизнес-кругах в Украине, чтобы "во время Х дестабилизировать сразу все, что возможно".
Соответственно, агентура врага высшего разлива едет за консультацией и указаниями на высшем уровне,
– подытожил Бабин.
Имение Медведчука – на костях детей, – Бабин
Борис Бабин рассказал, что дом Медведчука был детским туберкулезным санаторием, который до войны, во времена Януковича, был "отжат" у больных детей. "Как у нас бывает в жизни, он на халяву достался "господам", – пояснил Бабин.
Это будет водка на костях детей,
– сказал Бабин о встрече Путина и Медведчука.
Медведчука сопровождала полиция Авакова
Как подтвердил Бабин, за 6 лет оккупации Крыма в Украине до сих пор не предусмотрено уголовного наказания за посещение оккупированных территорий. Более того, Бабин считает абсурдным тот факт, что на оккупированную территорию пустили полицейских Авакова.
"Медведчук поехал в Крым не просто с семьей, но официально с ним поехала охрана от МВД. Представьте себе, оккупированная территория, туда едет господин Медведчук в сопровождении полицейских господина Авакова, которых туда спокойно пускают оккупанты, потому что они охраняют бесценное тело", – отметил Бабин.
Медведчук и Путин поехали в Крым: что известно
- 7 августа у Виктора Медведчука День рождения. Вместе с женой Оксаной Марченко он приехал в Крым за неделю до праздника.
- Они заехали на территорию оккупированного полуострова на авто, через пункт пропуска "Каланчак". По данным СМИ, в автомобиле, кроме политика и его жены, были еще водитель и 2 охранника.
- Пресс-секретарь Медведчука объяснил, что политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Сейчас нет данных о том, что Медведчук выехал из Крыма.
- Впоследствии, 4 августа, стало известно, что в Крыму приземлился самолет президента РФ Путина. В СМИ появилась информация, что кумовья решили встретиться в имении Медведчука.